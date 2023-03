OM - Mercato : la tendance se confirme pour l'avenir de Nuno Tavares !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Prêté cette saison sans option d'achat à l'Olympique de Marseille par Arsenal, Nuno Tavares, qui alterne le bon et surtout le moins bon depuis le début de la saison, ne devrait pas rester dans la cité phocéenne la saison prochaine. C'est la tendance du moment au sujet de l'avenir du piston gauche portugais, confirmée par Florent Germain dans l'émission Virage Marseille sur BFM Provence.

Podcast Men's Up Life

"Les dirigeants se disent qu'il est trop irrégulier et que ça ne va pas le faire"

"Nuno Tavares, c'est un cas frustrant parce que l'on voit qu'il a du potentiel. Pour les dirigeants, dans la balance pour et contre, au début de la saison, Tavares était vu comme un bon coup. Mais depuis quelque temps, avec les retours que j'ai, ils se disent qu'il est trop irrégulier et que ça ne va pas le faire. C'est en ça que c'est frustrant. On sent un potentiel énorme chez ce joueur et on sait que c'est un poste où il est difficile de recruter quelqu'un qui t'apporte autant offensivement. Mais il y a tellement de lacunes et c'est un joueur qui n'est pas fiable", a confié le journaliste, correspondant à Marseille pour RMC Sport.

Le 𝗯𝗶𝗷𝗼𝘂 signé @Alexis_Sanchez 💎



L’attaquant chilien pour la 𝗿𝗲́𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝘀𝗰𝗼𝗿𝗲 de la plus belle des manières 🤩



Le résumé complet 👉 https://t.co/vAOB8ho7t5 pic.twitter.com/IbvTTAuTIk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 19, 2023

Pour résumer Prêté cette saison sans option d'achat à l'OM par Arsenal, Nuno Tavares ne devrait pas rester dans la cité phocéenne la saison prochaine. C'est la tendance du moment au sujet de l'avenir du Portugais, confirmée par Florent Germain dans l'émission Virage Marseille sur BFM Provence.



Fabien Chorlet

Rédacteur