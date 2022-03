OM - Mercato : la tension monte entre Sampaoli et un joueur, bonne affaire en vue pour l’ASSE ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Son cas n’est plus un sujet depuis que l’OM, trois succès d’affilée toutes compétitions confondues, va mieux. Mais Alvaro Gonzalez, en très grand froid avec Jorge Sampaoli depuis le début de la saison, n’est pas dans le groupe convoqué face à l’OGC Nice (20h45).

C’est la troisième fois d’affilée que l’Espagnol, qui n’est pas blessé, est mis à l’écart. Alors qu’il avait refusé de partir au mercato de janvier et réglé ses comptes dans la presse, ses dirigeants avaient menacé de l’écarter, chose qu’ils n’ont pas faite tout de suite. Une fois le soufflé retombé, L'Équipe fait savoir qu'il semble qu’ils aient mis leur menace à exécution.

Hier, le défenseur central espagnol (32 ans) ne s’est même pas entraîné avec ses coéquipiers. Un départ cet été semble inexorable alors que l’ASSE et les Girondins de Bordeaux s’étaient positionnés pour l’enrôler en janvier. Le Valence FC était également venu aux nouvelles le concernant. Sans succès.

🎙Payet : « Si vous me dites que l'OM remporte ses dix matchs sans Payet, je veux bien aller m'asseoir sur le banc. Il faut surtout souligner la force du groupe. Je n’étais pas là, mais on a vu un très bon Harit et Steve aussi. » #TeamOM