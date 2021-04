OM - Mercato : la tête de Turc des supporters annonce son départ !

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

L’histoire avait si bien commencé… A l’été 2017, Valère Germain, fils de Bruno, grand milieu de l’époque Tapie, s’engage avec l’OM, son club de cœur, alors qu’il vient d’être sacré champion de France avec l’AS Monaco et d’atteindre les demi-finales de la Champions League. Il débute son aventure phocéenne par un triplé contre Ostende en tours préliminaires de l’Europa League. Hélas, la suite ne sera pas du même acabit… Son raté en finale de cette même épreuve en mai suivant contre l’Atlético Madrid (0-3) alors que le score était de 0-0 lui vaudra la rancœur des supporters, qui ne lui ont rien passé.

"J'espère découvrir l'étranger"

Lui qui sera en fin de contrat en juin et qui n'a pas disputé une seule minute depuis l'arrivée de Jorge Sampaoli il y a deux mois vient de faire une grande annonce au micro de Canal+ : "Il y a peut-être un léger regret sur cette période marseillaise où je n'ai jamais vraiment joué dans mon système préférentiel. Maintenant, l'OM marche bien aujourd'hui donc il n'y a aucun intérêt pour le coach de changer de système. Je le comprends très bien et tant que l'OM gagne, c'est le plus important. Après, c'est vrai qu'avec Arek (Milik), on s'entend bien en dehors du terrain, on n'a pas eu la chance de jouer ensemble mis à part à Lens où on avait fait une belle première période et finalement, on avait fait match nul. C'est le foot, c'est comme ça. Je souhaite qu'on finisse 5e cette saison".

"Je n'ai pas envie de m'arrêter, j'ai envie de repartir sur un beau projet. Ç'a été une belle expérience à Marseille, j'ai beaucoup apprécié et on verra ce que l'avenir me réservera. J'espère découvrir l'étranger parce que ça serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour ma famille et moi. On verra, je ne sais pas encore où je serai l'année prochaine. J'ai hâte de la savoir et puis j'espère rejouer un peu plus souvent et essayé d'être de nouveau décisif pour une équipe."