OM - Mercato : Milik, un départ validé par Longoria ?

D'Arkadiusz Milik, les supporters marseillais n'ont pas vu grand-chose jusqu'à présent. Mais ils en ont vu suffisamment pour se dire qu'avec le buteur polonais sur le terrain, les résultats seraient largement meilleurs. Buteur à Lens (2-2) le 3 février, le joueur prêté par le Napoli pour une saison et demie s'est blessé lors de ce même match et on ne l'a pas revu depuis. Et le pire, c'est qu'il ne pourrait faire qu'un très court passage en Provence.

Une clause de départ à 12 M€

Samedi soir, Ski Italia a assuré qu'une clause de départ figurait dans le contrat de Milik avec le Napoli. Et que le montant de celle-ci serait de 12 M€. Les clauses de ce type sont interdites en France mais légales en Italie. Et comme le buteur a prolongé son contrat avec le SSCN juste avant d'être prêté à l'OM, le Napoli comme le joueur sont dans leur bon droit.

La Juventus, l'AS Roma et l'AC Milan suivraient avec attention Milik. Il semblerait donc que Pablo Longoria ait validé un montage permettant au Polonais de quitter Marseille dès juin prochain, après s'être dégourdi les jambes pendant six mois en Ligue 1 après une première partie de saison passée sur le banc du SSCN…