OM - Mercato : une date butoir pour Longoria avec Almada

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ce midi, le président de l'OM, Pablo Longoria, a accepté de commenter la rumeur Thiago Almada (20 ans, Velez Sarsfield) : « Je n’aime pas parler des noms tant que l’opération n’est pas faite. C’est normal que la presse sorte des noms. Ce que je peux confirmer, c’est qu’on travaille beaucoup pour se positionner sur les joueurs qui sont nos premiers choix. On va faire un mix entre joueurs expérimentés, qui peuvent surmonter la pression, et des jeunes. Il y aura des pépites, mais aussi des joueurs d’expérience ».

Le 11 juin, la Copa América débutera…

Velez Sarsfield n'aurait pas l'intention, en l'état, de lâcher son joueur pour moins de 25 M€. Ce qui est déjà énorme pour les finances marseillaises, dans le rouge avant même le début de la pandémie de Covid-19 qui contraint de jouer à huis-clos depuis un an. Mais une annonce survenue ce jour pourrait entraîner une explosion de la notoriété du milieu offensif, mais également de sa valeur.

En effet, le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, a présélectionné Thiago Almada pour la Copa América 2021, qui se déroulera du 11 juin au 10 juillet, en Argentine et en Colombie. Deux pays dont les capitales sont distantes de 7.000 kilomètres mais passons… Si jamais Almada bénéficiait de l'exposition médiatique de la Copa América et du fait de jouer aux côtés de Lionel Messi, l'OM n'aurait certainement plus une chance de le faire venir. Pablo Longoria doit donc se dépêcher de le recruter avant le début de la compétition…