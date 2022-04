OFFICIALISATION

Ce vendredi soir, à l'occasion du match entre le RC Strasbourg et le PSG, Marc Keller, le président du club alsacien, a confirmé le recrutement définitif de Lucas Perrin, lequel était prêté par l'OM avec option d'achat. « On a levé son option cette semaine. On est très content de lui, il a énormément progressé », a expliqué le dirigeant du RCSA qui a donc payé les 1,5 M€ dûs à Marseille.