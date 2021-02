OM - Mercato : Sarri a menti à Longoria pour ne pas venir !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant que Jorge Sampaoli et l'Olympique de Marseille n'officialisent leur union. Un mariage de raison plus qu'autre chose étant donné que le Brésilien n'était pas le premier choix de Pablo Longoria. Le Head of Football lorgnait plutôt Maurizio Sarri, sans emploi depuis la fin de son aventure avec la Juventus Turin l'été dernier.

Il serait chaud pour reprendre le Napoli

Il a été dit que l'entraîneur italien ne souhaitait pas reprendre une équipe en cours de saison et qu'il n'était de toute façon pas très chaud pour venir officier en France. Si cette dernière affirmation est sans doute vraie, en revanche, c'est faux pour la première ! En effet, le Corriere dello Sport révèle que Maurizio Sarri pourrait reprendre du service très prochainement !

Il figurerait sur la shortlist d'Aurelio De Laurentiis pour succéder à Gennaro Gattuso à la tête du Napoli ! Ce serait des retrouvailles pour Sarri, qui a explosé au pied du Vésuve entre 2015 et 2018, enchantant le San Paolo avec son jeu offensif. Seulement, les tifosi napolitains ne lui ont pas pardonné d'avoir signé à la Juventus en 2019. Ses premiers jours en Campanie seraient certainement tendus. Mais d'après le Corriere dello Sport, Sarri serait enthousiaste à l'idée de retrouver son ancien club. Et donc de reprendre une équipe en cours de saison…