OM - Mercato : Larguet très cash sur son avenir, réunion secrète avec Lucien Favre aujourd'hui ?

Ça s'agite à l'OM. Y compris pour le nom du futur entraîneur. Alors qu'une rumeur faisait état de l'envie du club phocéen de signer Jorge Sampaoli, Le Phocéen, site spécialisé sur l'OM, assure que les dirigeants marseillais auraient rendez-vous ce jour avec Lucien Favre, ancien entraîneur de l'OGC Nice, et viré du Borussia Dortmund il y a quelques semaines.

Voici ce qu'écrit Le Phocéen : "L'OM s'échine à trouver son nouvel entraîneur, alors que Nasser Larguet assure l'intérim. Il en est un qui est en tête de liste dans l'esprit des dirigeants olympiens et particulièrement de Pablo Longoria : il s'agit de Lucien Favre, libre depuis son départ du Borussia Dortmund au mois de décembre. Cité depuis plusieurs jours, le technicien suisse aurait décliné l'invitation selon plusieurs médias. Certains estimant qu'il attendrait mieux, d'autres assurant qu'il ne souhaite pas reprendre une équipe en milieu de saison. Mais, selon nos informations, l'OM ne lâcherait pas le morceau et une rencontre avec les représentants de Lucien Favre devrait avoir lieu ce vendredi, ou au plus tard d'ici la fin du weekend. L'idée serait de le convaincre de venir à Marseille dès maintenant, voire, en cas de refus, de préparer le terrain pour la saison prochaine."

Par ailleurs, l'intérimaire du banc de l'OM, Nasser Larguet, était à l'instant en conférence de presse, et ce à deux jours du match face au PSG. L'occasion d'en dire plus sur son avenir au poste d'entraîneur de l'équipe première. "Je fais mon travail. Quand le coach viendra, je l'accompagnerai pour prendre les fonctions et prendre le relai. Il faut faire son métier sur le terrain. On n'est jugés que sur le résultat. Le discours est de reprendre du plaisir, de jouer, tout donner et on fera les comptes à la fin du match."

Un dernier mot au sujet de la recrue du Mercato hivernal, la toute dernière, Olivier Ntcham. "Ntcham, je ne sais pas, je vais voir s'il est qualifié. Je l'ai découvert comme vous".