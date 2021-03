OM - Mercato : Larguet va quitter le club !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Encore cinq jours et Nasser Larguet retournera au centre de formation de l'OM. Appelé au chevet de l'équipe première le 2 février, juste après la maise à pied d'André Villas-Boas, le technicien aura mené sa mission à bien puisqu'il a stoppé l'hémorragie de mauvais résultats. La rencontre de ce soir à Lille et le 16e de finale de Coupe de France face au Canet dimanche seront ses derniers faits d'armes. La suite est déjà connue et elle passe par… Caen !

Il va signer deux ans à Caen

L'Equipe annonce en effet que Larguet, en fin de contrat, ne sera pas prolongé par un Pablo Longoria avec qui les relations sont plutôt fraiches. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'il négocie un retour à Caen. Le quotidien sportif assure que les discussions remontent même à avant son intérim à la tête des pros. Et qu'elles ont abouti à un contrat de deux ans.

L'Olympique de Marseille va donc devoir se trouver un nouveau directeur du centre de formation. Et relancer pour la énième fois un projet qui tarde à porter ses fruits en matière de pépites pour l'équipe une…