OM - Mercato : Sampaoli sur le départ en fonction de la décision de la DNCG ?

Ce soir, la DNCG rendra son verdict sur les comptes de l'OM. Et lui laissera le champ libre pour recruter ou limitera ses possibilités sur le marché des transferts, par exemple en encadrant sa masse salariale. Certains supporters pensent que ces contre-temps avec le gendarme financier de la Ligue sont liés à l'annonce imminente d'une vente. Mais plutôt qu'une bonne nouvelle, c'est une très mauvaise qui pourrait tomber dans la soirée en cas de réponse négative de la DNCG, à en croire la presse espagnole !

En effet, selon AS, Jorge Sampaoli réfléchirait sérieusement à démissionner ! Il a vu partir William Saliba et Boubacar Kamara, deux piliers de son équipe en 2021-22, et si Pablo Longoria n'a pas la possibilité de les remplacer, il ne se voit pas continuer. Très ambitieux, l'Argentin veut faire bonne figure en Champions League. Pas question pour lui de jouer les faire-valoir. Il serait lassé par le manque d'investissement de Frank McCourt, toujours d'après AS. Un McCourt qui a passé la nuit dans un palace parisien, certainement pour préparer son rendez-vous à la DNCG...

big bomb to come about Sampaoli? https://t.co/4kbC6fGbOa — News 4U (@News4UPro) June 23, 2022

Pour résumer L'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, serait prêt à démissionner si Frank McCourt n'apporte pas les garanties suffisantes à la DNCG ce soir, qui permettraient aux Phocéens de se renforcer en vue de la saison prochaine et de la participation à la Champions League.

Raphaël Nouet

Rédacteur