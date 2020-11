OM - Mercato : Laurent Blanc après Villas-Boas ? C'est possible !

Retenu par ses joueurs l'été dernier, André Villas-Boas ne devrait pas enchaîner une troisième saison à l'Olympique de Marseille. Parce que son contrat s'achève en juin et qu'il a déjà repoussé une offre de prolongation, parce qu'il rêve d'ailleurs, parce qu'il commence à en avoir marre des critiques et qu'il n'est pas certain que l'attitude de certains de ses cadres, Dimitri Payet notamment, lui ai plu. Du coup, Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria peuvent déjà se mettre en terme d'un successeur.

"Il peut tomber une opportunité"

Ça tombe bien, Franck Passi, adjoint de Laurent Blanc ayant quitté son poste d'entraîneur n°1 à Niort cet été pensant que le Président allait reprendre du service, a été interrogé sur le sujet par footballclubdemarseille : "Il est clair qu’au départ, on préfère partir à l’étranger, ça serait une idée très intéressante pour nous. Mais dans le football, on ne sait pas. Un jour, il peut tomber une opportunité. Si c’est l’Olympique de Marseille, qu’on est libre, qu’on peut le faire et qu’on va envie d’aller à Marseille, eh bien, on ira à l’OM".

Du Passi dans le texte. Mais pas sûr que l'idée séduise les supporters marseillais. Car autant Laurent Blanc avait laissé une bonne image de joueur, de 1997 à 1999, son départ imprévu ayant été imputé à Rolland Courbis, autant le fait qu'il ait accepté de diriger le QSG alors qu'il avait été capitaine du club n'est pas passé.