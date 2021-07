OM - Mercato : le Barça calme les ardeurs pour Coutinho

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Ce dimanche, le quotidien espagnol AS consacre un article à la situation de Philippe Coutinho au FC Barcelone. Le meneur de jeu de 29 ans s'entraîne actuellement à part après sa blessure au ménisque en décembre dernier. La certitude, c'est que les Blaugrana ne veulent plus du joueur le plus cher de leur histoire (120 M€ plus 40 M€ de bonus), d'autant que s'il joue dix matches de plus avec eux et atteint donc la barre des cent, ils seront obligés de verser 20 M€ supplémentaires à son ancien club, Liverpool.

Pour Coutinho, ce sera donc un départ ou une saison blanche. Mais AS s'interroge : qui peut bien vouloir d'un joueur n'ayant rien montré depuis quatre ans, qui touche 20 M€ de salaire annuel et qui se remet à peine d'une grave blessure ? C'est parce qu'il a conscience de ces interrogations que le Barça réclame un tarif réduit aux clubs intéressés par Coutinho, dont l'OM fait partie. Mais ce tarif reste tout de même largement hors de portée des Phocéens puisqu'il serait de 50 M€. La dernière infime chance pour Pablo Longoria d'attirer la star serait qu'elle n'ait pas trouvé preneur au 31 août et que le Barça accepte un prêt avec prise en charge partielle de son salaire.

🧳 Coutinho's departure is the most complicated operation that Barça must face this summer. His market value has plummeted to 30M (from 150M). No team is willing to pay his salary (close to 20M per season). Coutinho is in the final stretch of his recovery [as] pic.twitter.com/JjK7xo9neF — FCBarcelonaFl (@FCBarcelonaFl) July 17, 2021