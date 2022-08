OM – Mercato : le board de Manchester United a tranché pour Cristiano Ronaldo !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Star de cette fin de Mercato d'été 2022, Cristiano Ronaldo (37 ans) parviendra-t-il à quitter Manchester United pour un club disputant la Ligue des Champions ? C'est toute la question de ce money-time estival alors que le nom du quintuple Ballon d'Or circule au Sporting Lisbonne ou encore de Naples et fait fantasmer les supporters de l'OM.

Si son agent Jorge Mendes n'a pas renoncé et continue à se démener malgré les refus qu'il essuie (PSG, Real Madrid, FC Barcelone, Atlético Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund...), du côté du board de Manchester United on a visiblement les idées très claires sur la question.

La direction pense avoir fait le nécessaire pour CR7

Si Erik ten Hag et certains membres du vestiaire sont agacés du cas CR7 et de l'attitude du Portugais, la direction des Red Devils campe sur ses positions. Selon The Sun, l'Etat-major mancunien songe toujours à retenir Cristiano Ronaldo.

Ne craignant pas un grand déballage de Cristiano à l'issue du Mercato, le board des Red Devils estime avoir « impressionné » CR7 par la qualité de son recrutement (Casemiro, Antony) et les 240 M€ dépensés.