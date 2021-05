OM - Mercato : le bourreau du PSG claque la porte à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Riyad Mahrez ne portera certainement jamais le maillot de l'Olympique de Marseille, au grand dam des supporters phocéens. Dans une interview accordée à RMC Sport, le natif de Sarcelles a en effet avoué qu'il ne souhaiterait pas finir sa carrière dans le sud de la France. "Finir à l’OM ? Non franchement, ce n'est pas quelque chose que je me dis. Je me sens très bien en Angleterre, j'ai vraiment envie de finir ma carrière ici, qui plus est à Manchester City."

Dans quelques jours, l'ailier de Manchester City s'apprête à disputer la première finale de Ligue des Champions de sa carrière face à Chelsea. Une rencontre qui aura une saveur particulière selon ses dires. "C’est le grand rendez-vous de ma carrière, mais sans pour autant se mettre une pression particulière. C’est le plus grand rendez-vous des carrières de tous les joueurs et leur rêve aussi".

- Éric Di Meco : "Ça te dirait de finir ta carrière à l'OM ?"

- Riyad Mahrez : "Honnêtement... non, ce n'est pas quelque chose que j'envisage. J'aimerais finir ma carrière ici en Angleterre."#ASKMahrez #PLRMC pic.twitter.com/VgU7F2K9d3 — RMC Sport (@RMCsport) May 16, 2021