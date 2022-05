OM - Mercato : le bref message d'adieu du club à Boubacar Kamara

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

En fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara a décidé de rejoindre Aston Villa où il s'est engagé pour les trois prochaines années, soit jusqu'en juin 2025.

"Au revoir Bouba"

Sur ses réseaux sociaux, l'OM a officialisé le départ de son minot pour les Villans, ne lui adressant pas le plus grand et émouvant des messages d'adieux. "Au revoir Bouba. Après 17 années sous les couleurs olympiennes, Boubacar Kamara s’engage avec Aston Villa. Merci et bonne chance pour la suite", a simplement écrit le club phocéen.

𝐀𝐮 𝐫𝐞𝐯𝐨𝐢𝐫 𝐁𝐨𝐮𝐛𝐚 👋💙



Après 17 années sous les couleurs olympiennes, 𝐁𝐨𝐮𝐛𝐚𝐜𝐚𝐫 𝐊𝐚𝐦𝐚𝐫𝐚 s’engage avec @AVFCOfficial.



🤝 Merci et bonne chance pour la suite @boubaKamara_4 pic.twitter.com/KLiazsrfRk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 23, 2022

