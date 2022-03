OM - Mercato : le Calcio fait à nouveau de l’œil à Milik

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Blessé avec la Pologne jeudi soir, Arkadiusz Milik va manquer les dix prochains jours, et notamment le match à Saint-Etienne samedi prochain. Dommage car le Polonais commençait à retrouver un très bon niveau, lui qui est désormais régulièrement titulaire. Cela se ressent d'ailleurs au niveau de l'intérêt qu'il suscite à l'étranger, et notamment dans le Calcio.

Pour rappel, la Juventus et la Fiorentina sont déjà venues aux nouvelles pour le Polonais de 28 ans, prêté par le Napoli jusqu'en juin avec option d'achat. Pablo Longoria jure que l'OM a la main sur ce dossier mais a-t-il les finances nécessaires ? Pas sûr. Auquel, la Vieille Dame, la Viola et désormais le Torino seraient prêts à l'accueillir. Tuttosport croit savoir que le Granata va perdre son emblème Andrea Belotti cet été et qu'il voudrait frapper fort pour faire digérer ce coup dur à ses supporters. Milik serait une cible parmi d'autres. Pour l'OM, si danger il y a cet été pour son joueur, il viendra d'Italie...

Dossena: "Se Belotti va via, Milik alternativa ideale" - https://t.co/AGYDXzrApD -

L’ex centrocampista del Torino commenta la nuova pista di mercato: “Il bomber polacco ha qualità e gioca in un campionato... fisico”



L'autore di q... — Dalla Serie A (@Dalla_SerieA) March 26, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur