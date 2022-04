OM - Mercato : le cas Amine Harit crée déjà des remous

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Le bonheur est parfois dans le prêt. Parfois car l'OM peut se féliciter de la fin de saison d'Amine Harit, étincelant depuis quelques matches. Problème, ce n'est pas avec cette forme du moment que le club auquel il appartient, Schalke 04, risque de faire baisser le prix de vente. Et c'est justement le souci du club olympien, Pablo Longoria tentant de conserver Harit pour la saison prochaine.

On sait, et depuis longtemps, que deux clubs espagnols tentent également de mener à bien l'opération Harit. Le FC Séville et Villarreal. Si l'on se fie aux dernières informations, dont celle de footmercato, Villarreal serait disposé à formuler une offre conséquente au club allemand pour s'attacher les services de Harit.

Le dossier risque de rebondir dans les prochains jours. Et d'autres informations, contradictoires, pourraient même arriver.

Pour résumer Auteur d'une excellente fin de saison, le milieu de terrain de l'OM, Amine Harit, suscite logiquement quelques convoitises. Le club phocéen aimerait conserver le joueur appartenant à Schalke 04. Pas simple au regard de la concurrence.

Benjamin Danet

Rédacteur