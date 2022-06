OM - Mercato : le chouchou de Longoria arrive à Marseille, d’autres renforts vont suivre !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un danger espagnol pour Cho, un successeur pour Kamara ?

On vous l’a annoncé très tôt hier matin : Javier Ribalta va devenir le nouveau directeur du football de l’OM. Le Catalan de 41, qui connaît bien Pablo Longoria pour l’avoir côtoyé en Italie ces dernières années, doit signer un contrat de deux ans. Ribalta est alors décrit comme très avenant et gros travailleur. Il plaît à ses dirigeants pour son œil aiguisé sur les joueurs, notamment les jeunes. En janvier 2015, c’est d’ailleurs lui que la Juventus Turin envoie en Uruguay pour le championnat des moins de 20 ans de la Conmebol, dans l’espoir de boucler l’arrivée d’un jeune milieu de terrain brésilien prometteur : Gerson.

À l’OM, il sera chargé de penser le secteur sportif à court et moyen termes, l’identité de jeu, la formation et le recrutement. En la matière, la décision finale restera celle de Longoria. Selon L’Équipe, d’autres ajustements dans l’organigramme sont donc attendus dans la semaine dans une structure « à l’italienne. » L’une des priorités du président espagnol concerne le futur directeur du centre de formation, poste vacant depuis le départ, fin avril, de Nasser Larguet.

Longoria aimerait recruter l’Espagnol Marco Otero, directeur de l’Académie au Valence CF, mais les discussions avec le club ibérique sont compliquées. Une deuxième piste mène à un Italien actuellement en poste en Italie. La direction générale du club va également être redéfinie, avec des prérogatives élargies pour Pedro Iriondo, actuel directeur de la stratégie, et pour Stéphane Tessier, arrivé en mars comme directeur général adjoint. Actuellement directrice générale adjointe en charge du marketing et des revenus, Nathalie Nénon-Zimmermann pourrait faire les frais de cette réorganisation et quitter l'OM.

La une du journal L'Équipe du jeudi 16 juin.



Pour résumer Le président de l’OM Pablo Longoria a bel et bien mis le grappin sur Javier Ribalta pour devenir son prochain directeur du football. Le Catalan de 41 ans ne devrait pas être le dernier renfort de l’organigramme du club phocéen.

Bastien Aubert

Rédacteur