OM - Mercato : le chouchou de Longoria fait craquer le Bayern Munich

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

"Est-ce qu'il y a une chance de voir Adli prolonger avec nous ? Non, cela fait longtemps que je n'y crois plus. J'ai dû avoir une douzaine de discussions avec lui et à un moment, quand le joueur ne veut pas, il ne veut pas. Pour moi, il va partir cet été car il ne veut pas rester", avait confié fin juillet le président de Toulouse, Damien Comolli, au sujet d'Amine Adli, qui devrait donc quitter le Téfécé cet été.

Annoncé avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs mois, le milieu offensif français serait désormais dans le viseur du Bayern Munich, selon les informations de RMC Sport. Le champion d'Allemagne en titre travaillerait dans l'ombre depuis plusieurs semaines pour faire venir la pépite de 21 ans, à qui il ne reste plus qu'une année de contrat au TFC. Mais le Bayern Munich serait dans l'obligation de vendre avant de formuler une offre.

Depuis plusieurs semaines, le Bayern Munich travaille dans l’ombre pour tenter de faire signer Amine Adli (Toulouse). Munich a présenté un projet de carrière complet au Français qui arriverait comme numéro 4 dans la hiérarchie. Le Bayern doit maintenant s’entendre avec le TFC. — Loïc Tanzi (@Tanziloic) August 9, 2021