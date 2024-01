OM - Mercato : le clan Haaland offre à Gattuso sa prochaine recrue !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

L’OM tient sa première recrue hivernale. Comme déjà évoqué ce week-end, Jean Onana est arrivé à Marseille hier soir et doit passer sa visite médicale dans la journée avant de signer avec le club phocéen. « J’en dirai plus après la visite médicale et j’espère qu’elle se passera bien car il va nous aider, soufflait hier l’entraîneur Gennaro Gattuso. On l’a choisi parce qu’il connaît bien la L1. »

Rafaela Pimenta a bouclé l'opération Onana

Si tout se passe bien, Onana pourra jouer dès vendredi contre le RC Strasbourg (21h), Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia étant actuellement les seuls milieux expérimentés de l’OM. Nicolo Schira confirme l’option d’achat négociée entre l’OM et Besiktas et glisse que l’opération a été finalisée par Rafaela Pimenta, qui n’est autre que l’agent d’Erling Haaland.

Podcast Men's Up Life