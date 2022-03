OM - Mercato : le clan Milik fait une annonce retentissante sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

RMC Sport a lâché une petite bombe hier au sujet d’Arkadiusz Milik : l’attaquant polonais n'envisagerait pas de rester à l’OM cet été si Jorge Sampaoli reste sur le banc. « Milik est très remonté contre son entraîneur et a moyennement apprécié certaines de ses sorties médiatiques à son égard. Selon nos informations, dans son esprit, les choses sont déjà claires: si Sampaoli est encore l’entraîneur marseillais la saison prochaine, il demandera à quitter le club », soutient la radio sportive.

La rumeur a couru et est arrivée aux oreilles du clan Milik, qui a tenu à réagir et démentir cette information auprès de RMC Sport. « À aucun moment Milik n’a dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli, affirme l’un de ses représentants. Arek respecte son entraîneur et ses décisions. Dimanche, il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes. Et il était le premier à ne pas être satisfait de sa performance. Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conferece League. »

Le message est passé et il va, peut-être, rassurer les supporters de l’OM. Le cas Milik n’en restera pas moins l’un des dossiers délicats du prochain mercato estival, déjà fortement épineux à gérer pour Pablo Longoria.

🎙L’entourage de Milik réagit à l’article paru ce lundi : «ll n’a jamais dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec J.Sampaoli. Arek respecte son entraîneur et ses décisions. Hier, il a simplement expliqué qu’il fallait s’adapter à tous les systèmes.» (RMC) pic.twitter.com/MMT4lvdDgR — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) March 7, 2022