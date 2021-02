OM - Mercato : le clan Villas-Boas démonte la dernière sortie de Ntcham

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Voilà un nouveau feuilleton à l’OM. Si le sujet de la vente du club reste LE dossier le plus chaud de l’actualité phocéenne, le cas Olivier Ntcham est tranquillement en train de s’y faire une place. En cause ? Les propos tenus par André Villas-Boas la semaine dernière qui ont provoqué son départ de l’OM. Le technicien portugais assurait qu’il n’avait pas voulu recruter le milieu français de 25 ans au mercato. « C’est précisément un joueur pour lequel j’ai dit non », expliquait-il en évoquant une rupture irrémédiable avec Pablo Longoria.

« André n’a jamais recruté un joueur représenté par Proeleven »

Ntcham, lui, voit l’affaire autrement. « Ces propos m’ont beaucoup surpris parce que, quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs (en 2019), l’OM me voulait et Andoni Zubizarreta a contacté mon entourage, a-t-il argué en conférence de presse. Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait un mandat exclusif sur Marseille, que je n’ai pas accepté. L’OM est un grand club et pour rien au monde j’aurais refusé de venir ici, cela ne s’est pas fait pour des histoires d’agents. »

Dans le camp d’AVB, cette évocation d’un possible conflit d’intérêts a fait bondir. « En douze ans de carrière, depuis ses débuts à l’Academica, André n’a jamais recruté un joueur représenté par Proeleven », affirme dans L’Équipe son agent Carlos Gonçalves. « Il n’a jamais fait travailler ses agents », affirme une source proche de l’OM. Le dossier Ntcham restera donc mystérieux jusqu’au bout.