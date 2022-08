OM – Mercato : accord de principe trouvé avec Sanchez ! (officiel)

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Alexis Sanchez n’est plus qu’à un infime pas de l’OM. Le club phocéen vient d’annoncer un accord de principe avec l’attaquant chilien pour son arrivée : « L'Olympique de Marseille et Alexis Sánchez se sont entendus sur l’arrivée du joueur dans la cité phocéenne via un accord de principe. »

L’OM indique aussi qu’il « s’engagera dans les prochaines heures sous réserve du succès de sa visite médicale. »