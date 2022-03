OM - Mercato : le club annonce une prolongation (officiel)

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Cette saison, Pol Lopez est le gardien titulaire de l’OM. Le portier espagnol s’est imposé dans le onze de Sampaoli comme titulaire indiscutable et à voler la vedette à Steve Mandanda, qui se rapproche de plus en plus de la fin de carrière.

Pour préparer le futur, les dirigeants de l’OM ont décidé de prolonger le troisième gardien de l’effectif : Simon Ngapandouetnbu. Âgé de 18, le gardien français avait signé son premier contrat professionnel avec le club phocéen il y a deux ans et demi.

✍️ 𝙎𝙞𝙢𝙤𝙣 𝙉𝙜𝙖𝙥𝙖𝙣𝙙𝙤𝙪𝙚𝙩𝙣𝙗𝙪 prolonge son aventure olympienne !

👏 Félicitations minot ! 🔵⚪️



Plus d’informations 👉 https://t.co/M5Q3gqFGlm pic.twitter.com/t13cgeSp83 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 8, 2022