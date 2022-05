OM - Mercato : le sort de Saliba définitivement scellé !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

William Saliba a réalisé une saison remarquable sous les couleurs de l’OM cette saison. Le défenseur central est devenu un élément essentiel de l’effectif de Jorge Sampaoli. Alors que la saison des Olympiens est terminée, les dirigeants marseillais aimeraient bien le conserver définitivement. Cependant, Mikel Arteta, coach d’Arsenal, ne semble pas partager cet avis.

Pour RMC, il scelle ainsi, et définitivement, l’avenir de l'ancien stéphanois : « William Saliba doit revenir. Il a l'expérience pour être compétitif avec nous. Nous l'avons envoyé à Marseille pour sa croissance. Il lui fallait du temps de jeu et maintenant, nous voulons qu’il revienne. »

Arteta tells RMC: “William Saliba has to come back. He has the experience to be competitive with us. We sent him to Marseille for his growth”. 🇫🇷 #AFC



“William wanted to be regular starter as you know but now we want him back at Arsenal”.