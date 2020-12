OM - Mercato : le cri du cœur de Bouba Kamara

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Enfant de Marseille, Boubacar Kamara est annoncé dans plusieurs grands clubs européens. Notamment du côté du Bayern Munich, dernièrement. Le FC Barcelone et Manchester City s'intéresseraient aussi à lui, si bien qu'il est considéré comme la possible prochaine grosse vente de l'OM.

« Je suis focus sur l'OM »

Mais le joueur, en conférence de presse ce lundi, est bien à Marseille. « Toutes les équipes sont chiantes à jouer, surtout contre l'OM. À Angers, on va jouer contre une équipe qui aime batailler, il faudra répondre présent. On ne va pas se plaindre, on fait un beau métier. On joue dans le meilleur club de France voire d'Europe pour moi », a-t-il soutenu avant le déplacement des Phocéens au SCO, demain.

Un Kamara toujours focus sur son club formateur, manifestement... « Dans le foot, tout peut se passer, mais c'est le club et mes agents qui s'occupent de ça. Moi, je suis focus sur l'OM », a-t-il encore confié.