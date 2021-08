OM - Mercato : le départ de Kamara débloquée par une arrivée ?

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Selon les informations de Calciomercato.com, l’Olympique de Marseille serait toujours en pourparlers avec le milieu défensif du Vitesse Arnhem, Riechedly Bazoer, en vue d'un transfert cet été.

Sous contrat avec le club d'Eredivisie jusqu’en juin 2022, l'international néerlandais de 24 ans, qui est capable d’évoluer également en défense centrale, pourrait apporter toute sa polyvalence à Jorge Sampaoli. Si la venue de Riechedly Bazoer à l'OM venait à se confirmer, elle pourrait accélérer le départ de Boubacar Kamara, qui est courtisé par l'AS Monaco, l'AC Milan, la Lazio Rome et Newcastle. Affaire à suivre...

Ik kan niet goed genoeg Italiaans om te weten of ze het als optie geven of dat AC Milan echt geïnteresseerd is in Bazoer https://t.co/a2UwUoGl84