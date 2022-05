OM - Mercato : le départ de Saliba accéléré par le FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

William Saliba (21 ans) s'apprête à disputer son dernier match avec l'OM demain à Rennes (21h). Celui sera-t-il son dernier de la saison ou son dernier tout court sous le maillot phocéen ? Puisque le prêt négocié avec Arsenal ne comporte pas d'option d'achat, les courtisans se bousculent déjà au portillon...

La Provence indique que l’Atlético de Madrid et Naples sont très intéressés et ont des arguments puisqu'ils seront tous les deux en Ligue des champions, sauf catastrophe industrielle. Si le Napoli garde un œil attentif sur le stoppeur de l’OM, c’est parce qu’il sait qu’il va peut-être perdre Kalidou Koulibaly cet été (30 ans).

« Son contrat expire en 2023, rappelle Nicolo Schira. S’il ne le prolonge pas, Naples pourrait vendre son défenseur central cet été. Une réunion est prévue avec son agent Ramadani dans les prochains jours. » Le spécialiste des transferts précise que Chelsea et le FC Barcelone pourraient passer à l’action dans la foulée, ce qui pourrait par ricochet accélérer le départ de Saliba.

