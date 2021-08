OM - Mercato : le dossier Almada totalement relancé !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Comme annoncé par les médias argentins et américains, Velez Sarsfield et Atlanta United avaient trouvé un accord pour un transfert de Thiago Almada à hauteur de 10 M€. Il ne restait plus qu'à convaincre le milieu offensif de 20 ans. Et comme relayé hier sur notre site Internet, celui-ci a refusé de mettre le cap sur la MLS, seule l'Europe l'intéressant.

Du coup, Atlanta vient d'annoncer le recrutement du Brésilien Ferreira (Gremio), qui a exactement le même profil. Quant à Almada, il va bien mettre le cap sur l'Europe. Mais attention, si l'OM est un sérieux prétendant, si le joueur suit le club sur les réseaux sociaux, il n'est pas le seul. L'Inter Milan est aussi en contacts avec son entourage et constitue, logiquement, un rival de poids pour les Phocéens. Qui vont donc devoir s'activer pour trouver les 10 M€ nécessaires pour convaincre le club de Liniers de lâcher sa pépite…

Mossa a sorpresa dell'#AtlantaUnited, che paga la clausola rescissoria di #Ferreira (8mln), esterno offensivo del #Gremio da 11 gol e 8 assist. L'#ATLUTD aveva chiuso #Almada col #Velez (13mln di $), ma il giocatore sogna l'Europa e si è mostrato freddo sull'#MLS nelle ultime ore pic.twitter.com/Zcdvd6ZD6r — Marco Corradi (@corradone91) August 4, 2021