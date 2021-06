OM - Mercato : le dossier Arturo Vidal rebondit encore

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Très présente en début de mercato, la piste Arturo Vidal a peu à peu disparu des radars de l'Olympique de Marseille. La faute à un contrat d'un an plus un autre en option à l'Inter Milan, d'un âge avancé (33 ans) et surtout d'un salaire très élevé (6,5 M€), sans parler d'une hygiène de vie douteuse. Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport fait le point sur l'avenir du joueur.

Il semblerait qu'il ne passe pas par un départ. En effet, il a été question d'un effort de Vidal pour lisser son salaire à Marseille en échange d'un contrat plus long (3,25 M€ par an mais sur quatre saisons). Seulement, le Chilien se sent bien en Italie et il n'a pas envie de faire trop d'efforts pour trouver autre chose. Le quotidien rose annonce qu'il devrait rester une saison de plus. Fin de cette piste pour l'OM ?