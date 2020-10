OM - Mercato : le quête du latéral droit se complique dangereusement

Rudi Garcia a au moins gagné un partisan à l’OM : Bouna Sarr. Transféré au Bayern Munich, l’ancien joueur de l’OM n’a en effet pas oublié de rappeler que c’est lui qui l’avait replacé au poste de latéral droit.

« J’ai été repositionné à ce poste par Monsieur Garcia, je lui dois énormément, a soutenu l'ancien attaquant du FC Metz. Au début, ce n’était pas quelque chose qui m’emballait, mais par la suite, avec le travail, je me suis vraiment senti à l’aise dans cette position. Ça a très vite bien marché. C’était un poste plus adapté à mes qualités, par rapport à mon côté contre-attaquant et endurant. C’est en partie grâce à lui que je suis ici. »

Le FC Metz ne compte pas lâcher Centonze

La question est maintenant de savoir qui va remplacer Sarr à l’OM au poste de latéral droit. Alors que la piste Joakim Maehle (Genk) est déjà bouchée au mercato hivernal, celle menant à Fabien Centonze en tant que joker médical l’est tout autant.

« Une offre de l’OM ? Absolument pas, a fait savoir le président du FC Metz Bernard Serin à la chaîne Téléfoot. Fabien Centonze a signé un contrat de cinq ans la saison dernière, il a encore quatre années chez nous. Il nous rend beaucoup de services, je le trouve bien moi. Il est en pleine phase de progression, il est bien chez nous et on compte sur lui. »