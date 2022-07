OM - Mercato : le dossier Dybala relancé par Tudor et facilité par le PSG ?

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

La rumeur est à prendre avec des pincettes mais elle a mis les supporters de l’OM en émoi. Plusieurs médias italiens ont affirmé hier soir qu’Igor Tudor aurait relancé la piste Paulo Dybala (28 ans). Libre depuis son départ de la Juventus Turin, le milieu offensif argentin serait proche de l’Inter Milan mais Beppe Marotta a affirmé hier soir que l’opération n’était pas réglée.

Moment choisi par le nouvel entraîneur croate de l’OM pour s’engouffrer dans la brèche ? Tutto Mercato Web l’a affirmé haut et fort par la voix de Giacomo Iacobellis, qui a même parlé d’un rôle indirect du PSG (avec Milan Skriniar) dans ce dossier très complexe.

« L’Inter a demandé à Dybala quelques jours de plus. Malgré les déclarations de Marotta, l'idée des Nerazzurri est de le signer après la vente de Skriniar, mais la Joya commence à fatiguer. Et Tudor entre dans l'enchère », a glissé le journaliste sur Twitter. En creux, on comprend que plus le PSG tardera à attirer Skriniar, plus les chances de l’OM augmenteront pour Dybala.

⚫️🔵 El #Inter le pidió a #Dybala algunos días más. A pesar de las declaraciones de Marotta, la idea nerazzurra es ficharle tras la venta de Skriniar, pero la Joya se está empezando a cansar. Y el #OM #OlympiqueMarseille de Tudor entra en la puja @TuttoMercatoWeb — Giacomo Iacobellis (@giaco_iaco) July 5, 2022

Pour résumer Mardi soir, une folle rumeur a évoqué un intérêt d’Igor Tudor au sujet de Paulo Dybala (28 ans), que l’Inter Milan tarde à recruter au mercato estival. Le PSG pourrait jouer un rôle déterminant dans ce dossier très complexe.

Bastien Aubert

Rédacteur

Podcast Men's Up Life