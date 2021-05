OM - Mercato : le dossier Gerson patine, Longoria creuse un plan B très fantasque

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le dossier Gerson (24 ans) semble patiner. Lancé sur la piste du milieu de Flamengo depuis plusieurs semaines, l’OM n’a toujours pas trouvé d’accord tripartite, ce qui n’est jamais une bonne nouvelle après tout ce temps.

« On attend une réponse. Ça traîne, mais ça s’est intensifié ces cinq derniers jours. Nous attendons très calmement. Flamengo négocie avec un seul club. Dans tout ce processus, de 20 jours, il n’y a jamais eu plus d’un club dans l'opération, a précisé le vice-président du club brésilien Marcos Braz à O Globo. Gerson est un joueur très professionnel. Flamengo, comme tout le monde le sait, a reçu une bonne offre d’une équipe européenne. » Aux dernières nouvelles, le club brésilien aurait rajouté des additifs dans les négociations. Du coup, l’OM s’est lancé sur une piste alternative : Patrick De Paula (Palmeiras, 21 ans). Sous contrat jusqu’en 2024, le milieu brésilien est également suivi par l’Atletico Madrid et ne partira pas sous 20 millions d’euros.

« De Paula a besoin d’une année de plus au Brésil, il doit être moins fantasque »

« Patrick de Paula a vraiment explosé la saison dernière avec Palmeiras. Il a aligné les titularisations, même s’il ne l’était pas au départ, il est monté en puissance tout au long de la saison. Il a su gagner sa place en seconde partie de saison, il a montré de belles qualités athlétiques, dans l’explosivité, dans sa capacité à répéter les courses, les efforts. Il a été impressionnant dans ce rôle de box-to-box pour son âge, explique le spécialiste Dominique Baillif à Football club de Marseille. Si l’on doit parler de ses points faibles, c’est surtout son manque de maturité dans le jeu, il peu parfois aussi manquer de régularité dans un match. Si c’est un plan B, il aura plus besoin d’un temps d’adaptation qu’un Gerson qui est plus prêt, plus mature. De Paula a besoin d’une année supplémentaire au Brésil avant de venir en Europe. Il doit être moins fantasque dans le jeu, il doit gommer certains excès. Il a une grosse qualité de pied, de frappe, il aime bien se projeter. »