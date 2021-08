OM - Mercato : le dossier Kamara va s'accélérer la semaine prochaine

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

Ce soir à la Mosson, Boubacar Kamara pourrait disputer son dernier match avec l'Olympique de Marseille. Lancé dans le grand bain en 2016 par Rudi Garcia, le Minot de 21 ans, à qui il ne reste plus qu'une saison de contrat, représente la plus belle valeur marchande de l'effectif. Et comme Pablo Longoria a besoin de vendre pour renflouer les caisses, il va devoir sacrifier son polyvalent défenseur.

La Provence du jour fait le point sur l'avenir de Kamara. L'intérêt de Newcastle est réel mais c'est surtout du côté de Séville que le Phocéen pourrait rebondir. Les Andalous ont en effet coché son nom sur leurs tablettes en cas de départ de l'ex-Bordelais Jules Koundé. Or, Chelsea compte finaliser le recrutement de ce dernier la semaine prochaine. Conséquence logique, Séville passera à l'action dans la foulée. L'OM, qui veut terminer au plus vite son marché, ne serait pas contre si les choses allaient plus vite…