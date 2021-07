OM - Mercato : le dossier Lirola patine, Longoria a déjà lancé un plan B séduisant

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Si son dossier fait figure de favori pour renforcer le poste d’arrière droit, Pol Lirola n’est toujours pas de retour à l'OM. Et pour cause la forme du transfert, prêt ou transfert sec, ou encore l’intérêt d’autres clubs stoppent pour le moment les avancées. Ce lundi, La Provence affirme même que le clan Lirola et les dirigeants de l'OM se sont étouffés en lisant la rumeur selon laquelle le joueur serait tout proche de Marseille. Du coup, Pablo Longoria s’activerait en coulisses pour lui trouver un plan B.

Une piste activée en Belgique ?

En cas d’échec avec Lirola, l’OM pourrait quitter la piste italienne pour filer plus au nord, en Belgique. Champion avec Bruges l’année dernière, l’expérimenté Clinton Mata (28 ans) intéresserait l’OM selon les informations de Walfoot.be. Mais là encore l’OM ne serait pas seul sur le dossier puisqu’un club de Bundesliga serait aussi intéressé. Mata est estimé à 10 millions d'euros par la plateforme Transfermarkt

Marseille a coché le nom de ce défenseur de Pro League ! https://t.co/KwR3uOvkoj #clubbrugge — walfoot (@walfoot) July 18, 2021