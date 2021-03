OM – Mercato : le dossier Strootman prend une tournure inattendue !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

C'est un secret de polichinelle : comme son prédécesseur Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria va chercher à dégager de la masse salariale et des liquidités en se séparant de Kévin Strootman (31 ans), actuellement prêté au Genoa (D1 italienne). Et selon le spécialiste des transferts Nicolo Schira, alors que les discussions portaient jusqu'ici sur un nouveau prêt, le club italien souhaiterait un transfert définitif du milieu de terrain néerlandais.

« Le Genoa a ouvert des discussions pour acheter définitivement Kevin Strootman à Marseille. Le milieu de terrain est en prêt sans option d'achat mais le président Preziosi le veut, même si son salaire est trop important (3 M€ par an jusqu'en 2023) ». Cette saison, l'OM continue de verser 300 des 500 000 € mensuels de l'ancien joueur de la Roma. En 11 matches depuis son arrivée, Strootman a délivré 3 passes décisives avec le Genoa.

#Genoa have opened talks to sign Kevin #Strootman on a permanent deal from #OlympiqueMarseille. The dutch midfielder is on loan without option to buy, but President #Preziosi wants to confirm him, even if his salary is too high (€3M/year until 2023). #transfers #OM #TeamOM