OM - Mercato : le doute est levé pour l'avenir de Guendouzi !

Un doute a envahi les observateurs concernant l'avenir de Mattéo Guendouzi puisque le milieu de terrain, annoncé sur le départ pour la Lazio Rome, était au centre d'entraînement de l'OM ce matin. Son transfert allait-il finalement capoter ? Non. En fait, Guendouzi était là pour saluer ses futurs ex-coéquipiers juste avant de prendre la direction de l'Italie.

Il est arrivé à Rome cet après-midi

L'ancien d'Arsenal a d'ailleurs été photographié, écharpe de la Lazio autour du cou, à son arrivée dans la Ville Eternelle. Il va passer sa visite médicale et signer son contrat dans la foulée. L'OM va récupérer 1 M€ pour son prêt d'un an, assorti d'une option d'achat de 13 M€ plus 5 M€ de bonus.

