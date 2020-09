OM - Mercato : le duo Villas-Boas - Longoria vise un nouvel attaquant du Stade de Reims

L’OM a localisé un endroit pour faire ses dernières emplettes de l’été : le Stade de Reims. Après Boulaye Dia, qui était très apprécié d’Andoni Zubizarreta, un nouvel attaquant du club champenois attise la convoitise du club phocéen au mercato : El Bilal Touré.

Foot Mercato assure que le jeune buteur de 18 ans ne laisse pas indifférent Pablo Longoria. Séduit par le profil complet de l’intéressé - agile des deux pieds, facile dans l'élimination et bon en pivot - le head of football de l’OM est surtout intéressé par l’optique de faire une plus-value dans quelques années si d’aventure il devait signer à Marseille.

Touré est déjà entré dans l'Histoire de la L1

FM rappelle que Touré intéresse déjà les scouts des plus grands clubs européens. Il faut dire que cet international U20 malien, buteur lors de la 1ère journée de Ligue 1 face à Monaco, pèse déjà presque 50% des buts de son équipe (4 buts et 1 passe sur 11 réalisations du Stade de Reims depuis ses débuts en professionnel). Il s’agit du plus haut total dans l’élite parmi les joueurs nés au XXIe siècle. Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'intéressé est valorisé à 3,5 M€ par la plateforme Transfermarkt.