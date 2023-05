OM – Mercato : le fantasme Sadio Mané refait surface

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

Les Marseillais en rêvent, voir un jour arriver Sadio Mané à l’OM ferait franchir un cap dans le projet sportif olympien. Et comme l'a récemment fait savoir le journaliste de L'Equipe Loïc Tanzi, cette arrivée n'est pas complètement impossible : « Si (Alexis) Sanchez ne reste pas (…) Si tu lui donnes un bon salaire, lui il vient. Il adore Marseille. Il est fan de l’OM ».

Peut-être un peu tôt pour Mané à l'OM...

Cependant, Fabrizio Romano n’est lui pas tout à fait sur la même longueur d’onde. Le journaliste italien explique que Sadio Mané est pour l’instant très déçu de son aventure bavaroise, et ne veut pas lâcher l’affaire pour l’instant.

L’ancien de Liverpool voudrait ainsi changer le cours de son passage au Bayern, et gagner des titres avec les Munichois chez qui son histoire est pour l’instant plus que moyenne. Ainsi, le Sénégalais souhaite jouer à nouveau son meilleur football, et tenter de marquer le Bayern Munich comme il a marqué Liverpool de son empreinte.