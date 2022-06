OM - Mercato : le FC Barcelone attend un geste de Pablo Longoria

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le grand FC Barcelone attend un coup de main de l'Olympique de Marseille pour financer sa campagne de recrutement. C'est le très sérieux Mundo Deportivo qui l'assure. Selon le média catalan, les Blaugrana, en difficulté financière, verraient d'un bon œil que les Phocéens décident de sacrifier Konrad De La Fuente, dont ils doivent récupérer 50% de la plus-value.

Il y a un an, Pablo Longoria achetait l'ailier américain de 20 ans pour seulement 3 M€, alors qu'il végétait dans les équipes de jeunes du FCB. De La Fuente a démarré pied au plancher avant de rentrer dans le rang puis de se blesser. Jorge Sampaoli ne serait pas convaincu de sa capacité à s'imposer dans le onze de départ sur le long terme et un départ serait étudié. D'après La Provence, un club espagnol disputant l'Europe serait intéressé. EMD pense qu'il s'agit du Betis Séville, qualifié pour la C1 et qui a décidé de laisser filer son ailier gauche Cristian Tello. Konrad De La Fuente est aujourd'hui coté à 6 M€ par Transfermarkt. Ça ferait 1,5 M€ dans les caisses catalanes. Le Barça en est là...

Pour résumer Détenteur de 50% du montant d'une plus-value sur un futur transfert, le FC Barcelone espère que Konrad De La Fuente quittera l'OM cet été. Le Betis Séville, qui disputera la Champions League, serait intéressé par l'ailier droit américain de 20 ans.

