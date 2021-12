OM - Mercato : le FC Barcelone déboule sur la piste explorée par Luis Campos !

Zapping But! Football Club

Il y a trois semaines, nous avions relayé la rumeur selon laquelle Luis Campos aurait activé ses réseaux sud-américains pour permettre à l'OM de recruter Julian Alvarez. A 21 ans, cet attaquant a mené River Plate au titre de champion d'Argentine et il devrait rejoindre l'Europe durant le mois de janvier. Le problème, c'est que selon le quotidien sportif argentin Olé, Marseille n'est pas le seul club intéressé et il figure assez loin des favoris pour l'accueillir…

Ce serait en effet le FC Barcelone qui serait en pole position, devant la Juventus Turin, l'AC Milan et l'Inter. Il serait également question du Bayern Leverkusen, du FC Séville et de la Fiorentina. Olé n'évoque même pas l'OM… Les Blaugrana sont en quête d'un pur avant-centre, très talentueux et pas trop cher. Alvarez répond à ce portrait-robot. Le président du FCB, Joan Laporta, a également expliqué qu'il faisait son possible pour recruter deux joueurs cet hiver. Le premier devrait être Ferran Torres. Le second Julian Alvarez ?

🇦🇷 EL BARÇA, A POR JULIÁN ÁLVAREZ



👉 Según OLÉ, hay emisarios blaugrana para lograr el fichaje del crack de River. pic.twitter.com/QDcvVaSW4Z — ChiringuitoLatino (@chirilatino) December 10, 2021