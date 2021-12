OM - Mercato : le FC Barcelone prêt à jouer un sale coup à Pablo Longoria !

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Ce matin, nous avons relayé l’information selon laquelle Pablo Longoria n’avait pas abandonné l’idée de faire venir Alexis Sanchez (32 ans) cet hiver. Déjà sur les rangs cet été pour associer de nouveau El Nino Maravillia et Jorge Sampaoli, qui se sont connus en sélection du Chili, le président de l’OM voulait se le faire prêter par l’Inter Milan. Des « Nerazzurri » chez lesquels Sanchez joue peu et qu’il entend quitter pour retrouver du temps de jeu. Pour venir à Marseille, il aurait dû faire des concessions financières mais il semblait prêt à un effort. Et le Barça est arrivé…

Le site péruvien Depor annonce ce soir que les Blaugrana, en grande difficulté financière mais qui ont désespérément besoin de buteurs, voudraient faire revenir leur ancien joueur. Sanchez a en effet joué en Catalogne de 2011 à 2014, marquant 47 buts et offrant 35 passes décisives en 141 matches. Comme l’OM, le Barça voudrait un prêt et demanderait un effort salarial à Alexis Sanchez. Une grosse concurrence pour l’OM. Sans doute trop grande…

❗️ El portal peruano 'Depor' asegura que Alexis Sánchez, actualmente en las filas del Inter de Milán, podría volver al Barça en este próximo mercado de invierno https://t.co/IE94o7DNt3 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 15, 2021