OM - Mercato : le FC Nantes déboule sur Luis Henrique, un renfort bien connu de Pogba débarque

L'OM a repris l'entraînement hier en comité restreint, sans les internationaux qui reprendront lundi ou mercredi. Ils étaient ainsi pas moins de 16 joueurs présents auprès du staff de Jorge Sampaoli : Amavi, Bakambu, Balerdi, Benyahia, De La Fuente, Dieng, Gerson, Gigot, Lirola, Lopez, Mandanda, Ngapandouetnbu, Payet, Peres, Rongier, Targhalline.

En parallèle et en plus de la signature en catimini du jeune milieu de terrain turc Bartug Elmaz (19 ans), L’Équipe glisse que Pablo Longoria a bouclé l’arrivée d’un certain Michaël Lebaillif. Bien connu du côté de la Cavée, la pouponnière havraise, l’intéressé a fait ses adieux au HAC fin mai.

Le FCN déboule sur Luis Henrique

Après avoir façonné de nombreux jeunes joueurs en Normandie, à l'instar de Paul Pogba, Lebaillif va débarquer à Marseille pour prendre en charge les - de 19 ans, sous l'égide de l'Espagnol Marco Otero, nouveau directeur du centre de formation marseillais. Un joli coup pour l’OM.

Par ailleurs, Sky Italia affirme qu'un accord a été trouvé entre le Torino et le club phocéen pour un prêt de Luis Henrique. Le média transalpin ne précise pas les détails de l'opération entre les deux formations. Globo, de son côté, fait savoir que le FC Nantes a déboulé dans le dossier et serait la destination préférée du Brésilien, qui souhaite rester en France.

