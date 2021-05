FC Nantes - Mercato : un coup de main inattendu de l'OM avant les barrages

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le FC Nantes pourrait recevoir un coup de pouce de l’OM avant les barrages contre le Toulouse FC jeudi et dimanche. Annoncé titulaire dans les rangs des Violets, Amine Adli est en effet au centre des discussions autour de son avenir. Le club phocéen est en effet très intéressé par le profil du milieu offensif du Téfécé, ce qui pourrait avoir une incidence sur ses performances face aux Canaris.

Adli perturbé par son avenir avant le FC Nantes ?

Selon La Provence, l’intéressé ne devrait pas prolonger. Suivi attentivement par Pablo Longoria depuis cet hiver, Damien Comolli ne réclamerait plus qu’entre 5 et 10M€ pour céder son joueur. Hier, les médias italiens affirmaient que l’AC Milan avaient pris l’avantage dans ce dossier alléchant même si rien n’est encore signé. La qualification des Rossoneri en Ligue des champions serait un atout non négligeable pour faire pencher la balance.