OM - Mercato : le FC Séville envoie 2 messages clairs à Longoria pour Caleta-Car

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

En plus de devoir gérer les tensions entre le groupe de joueurs et Igor Tudor, Pablo Longoria doit également s'occuper de dégraisser l'effectif de l'OM. Notamment parce que Frank McCourt lui a demandé de faire entrer de l'argent dans les caisses. Duje Caleta-Car est candidat au départ, lui à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, qui n'est pas appelé à être titulaire et qui constitue l'une des meilleures valeurs marchandes du club.

Parmi les équipes ayant suivi le Croate figure le FC Séville, qui vient de vendre Jules Koundé au Barça. Mais hier en conférence de presse, le directeur sportif andalou, Monchi, a envoyé un message très clair à son compatriote président de l'OM : "Nous n'allons pas gaspiller l'argent au prétexte que nous venons d'en recevoir une grosse quantité. Le mieux dans ces cas-là est d'avoir différentes alternatives dans le cas où les clubs voudraient jouer la surenchère. Je sais très bien qui je veux et pour combien". Monchi a confirmé être en quête d'un défenseur central. L'OM serait prêt à céder Caleta-Car pour une somme comprise entre 10 et 15 M€.