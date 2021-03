OM - Mercato : le FC Séville recule pour Thauvin à cause de Longoria !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Cela fait plusieurs mois que la situation contractuelle de Florian Thauvin pose problème à l'Olympique de Marseille dans son ensemble. Le club s'apprête à perdre gratuitement l'un de ses meilleurs joueurs en juin, le champion du monde se prend la tête pour savoir quelle suite à donner à sa carrière et le supporters lui en veulent de les lâcher de cette façon. Cette situation ubuesque, c'est a priori Jacques-Henri Eyraud qui l'avait voulu. C'est du moins ce que Thauvin a laissé entendre dernièrement en conférence de presse.

Séville doute de pouvoir le recruter en juin

Depuis que Pablo Longoria a été nommé président à la place de JHE, il semblerait qu'une prolongation soit de nouveau dans les tuyaux. Flotov l'a assuré en conférence de presse, il n'est pas fermé à l'idée de continuer avec l'OM, bien au contraire. Et il se pourrait bien que les négociations avancent dans le bon sens puisque le FC Séville serait sur le point de lâcher l'affaire.

Le média andalou Estadio Deportivo explique en effet que les dirigeants sévillans, qui espéraient voir arriver Thauvin gratuitement en juin, auraient compris que le vent avait tourné et que le champion du monde était désormais plus proche de prolonger à Marseille que de s'en aller. Réussir à conserver l'Orléanais alors qu'il était partant certain en janvier, ce serait un bel exploit pour Pablo Longoria !