OM - Mercato : Flamengo accuse Longoria d'avoir fait capoter le dossier Gerson !

Entre l'OM et le Flamengo, rien ne va plus dans le dossier Gerson. Après de longues semaines de tractations qui n'ont rien donné, le milieu de terrain brésilien devrait rentrer en France à l'issue des quelques jours de vacances autorisés par Igor Tudor et se remettre au travail avec le reste du groupe dans l'attente du Mercato d'hiver où de nouvelles options (Angleterre, Espagne) s'ouvriront à lui.

« A ce prix, on vend mais on n'achète pas »

Confirmant une nouvelle fois que les négociations entre lui et Pablo Longoria n'allaient pas dans le sens souhaité, Rodolfo Landim, le président du Flamengo, a dégainé sur le média brésilien TNT Sports, accusant l'OM de chercher à faire une plus-value sur un joueur en situation d'échec en France :

« Je ne sais pas si c’est une stratégie de l’Olympique de Marseille pour fixer un prix supérieur à celui auquel nous leur avons vendu le joueur. À ce prix, on vend, mais on n’achète pas. J’imagine que Gerson, avec tout ce qu’il a fait, veut venir à Flamengo et Flamengo aimerait beaucoup l’avoir. On comprend le montant réclamé par l’Olympique et il a le droit de le faire, il y a un joueur sous contrat, mais c’est bien au-delà de ce que nous sommes réellement capables de payer ».

Chaque jour, l'impasse se confirme un peu plus sur le dossier...