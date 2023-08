OM - Mercato : le flop Tavares va quitter Arsenal

Prêté la saison dernière à l'OM, Nuno Tavares aura marqué les esprits par ses coups de génie (en première partie de saison) et ses absences (en seconde). De retour à Arsenal, le jeune Portugais ne devrait y faire qu'une halte car les Gunners sont déterminés à s'en séparer avant la fin du mercato. Deux clubs seraient intéressés par le latéral gauche.

Les deux se trouvent en Bundesliga. Selon O Jogo, le Werder Brême et Wolfsburg lorgneraient l'ancien Marseillais, qui a marqué six buts la saison dernière. Arsenal réclamerait une quinzaine de millions pour une vente cette fois-ci. Nuno Tavares est sous contrat jusqu'en 2025.

