OM – Mercato : le goleador souhaité par Villas-Boas déniché en Turquie ?

En conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a appelé de ses vœux le recrutement d'un avant-centre à l'Olympique de Marseille : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça ». Une sortie qui met la pression sur le head of football Pablo Longoria, lequel doit trouver une astuce pour satisfaire le Portugais avec les moyens très réduits qui sont ceux des Olympiens.

Ali Akman, pépite très courtisée

S'il s'est mis en réserve du Mercato, Manu Lonjon a toujours ses informations et le journaliste a lâché un nom à l'OM : Ali Akman. Pépite de 18 ans évoluant à Bursaspor, l'international turc Espoir explose cette saison en Super Lig (7 buts en 9 matches) … Et il arrive en fin de contrat en juin prochain ce qui le rend très attractif.

Reste que Marseille n'est pas le seul à flairer le bon plan Akman puisque les géants du pays Galatasaray et Fenerbahçe ainsi que la team Red Bull (Leipzig, Salzbourg) et le PSV Eindhoven sont aussi en course pour convaincre le natif de Bursa. Affaire à suivre de très près...