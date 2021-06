OM - Mercato : Villas-Boas se lâche sur Longoria

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Licencié début février de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille après moins de deux ans passés sur le banc olympien, André Villas-Boas est revenu sur son départ de l'OM et sur l'épisode Olivier Ntcham, un joueur recruté par Pablo Longoria sans l'aval du technicien portugais.

"L’une des choses qu’on s’était dites entre nous c’était que nous ne signerions aucun joueur sans la validation du coach. Nous étions en janvier (2021) et nous avons reçu une offre d’Aston Villa pour l’un de nos milieux de terrain (Morgan Sanson). Nous rations toutes les cibles que nous avions parce qu’elles étaient soit trop chères, soit c’était trop tard. Et soudain, nous n’avions plus d’options. Et le lendemain je me réveille et nous avons signé Ntcham. Ntcham ! Je n'ai pas dit oui à Ntcham. Nous n'avons pas eu de conversation avec moi disant que j’ai dit oui à Ntcham. Donc je suis parti", a confié AVB dans un long entretien accordé à The Athletic.

"So the next day I wake up and we’ve signed Ntcham. Ntcham! I didn’t say yes to Ntcham. We had no conversation of me saying yes to Ntcham. So I go."



